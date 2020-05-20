Пять краболовных судов заложены на заводе "Красное Сормово" в Нижегородской области

ТАСС, 20 мая. Церемония закладки килей пяти краболовных судов прошла в среду на заводе "Красное Сормово" (входит в ОСК) в Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

"Сегодня в цеху корпусного производства завода "Красное Сормово" прошла церемония закладки серии из пяти краболовных судов проекта КСП01, которую верфь строит для компаний-участниц НП "Северо-Западный рыбопромышленный консорциум", - указано в сообщении.

Это первый опыт нижегородского предприятия по строительству судов рыбопромыслового флота, отметили в пресс-службе. "Строительство такого непростого с технологической точки зрения проекта - новая амбициозная задача для нашего завода. Я уверен, что мы справимся с этим заказом. Тем более, как показала практика, наш завод, несмотря на непростую текущую ситуацию в мире, продолжает работать в условиях режима повышенной готовности, спускать и сдавать суда своим заказчикам", - приводятся в сообщении слова гендиректора завода "Красное Сормово" Михаила Першина.

Верфь обязуется построить суда до ноября 2024 года. Первое судно планируется передать заказчику в 2023 году, четыре других - в 2024 году.

Проект КСП01 предусматривает строительство судов с наибольшей длиной до 61,9 м, шириной - 15 м, цистернами для живого краба объемом 60 куб. м и морозильным грузовым трюмом вместимость 1 тыс. куб. м. Предусмотрены эти суда для эксплуатации в Северной Атлантике.

ПАО "Завод "Красное Сормово" был основан в 1849 году. За историю предприятия построены более трехсот подводных лодок и спасательных аппаратов, 25 из них использовали атомное оборудование.