Из-за засухи и заморозков в Краснодарском крае погибли 45 тыс. га озимых культур

КРАСНОДАР, 20 мая. /ТАСС/. Заморозки после аномально теплой зимы и засуха в весенний период стали причиной гибели в Краснодарском крае озимых культур на площади 45 тыс. га. Аграрии рассматривают возможность пересева полей ультраскороспелыми и скороспелыми сортами, сообщила в среду пресс-служба министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Ранее в нескольких районах региона из-за гибели и повреждения урожая в связи с заморозками ввели режим чрезвычайной ситуации. Сообщалось, что от воздействия заморозков в Краснодарском крае, по предварительным данным, ожидается снижение урожая к уровню прошлого года косточковых культур - на 80%, семечковых культур - на 60%.

"В целом по краю гибель озимых культур в связи с неблагоприятной погодой зафиксирована на площади более 45 тыс. га, частично повреждено более 800 тыс. га. Аграрии сейчас принимают решение о необходимости пересева полей ультраскороспелыми и скороспелыми сортами яровых культур. Некоторые хозяйства уже пересеяли поля, например, сахарную свеклу", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки.

Аграриям, которые застраховали посевы, компенсируют до 50% ущерба, так как в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. На агрострахование с господдержкой в Краснодарском крае в 2020 году было выделено 334 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.

В региональном Министерстве ТАСС добавили, что под урожай 2020 года озимых колосовых культур посеяно 1 млн. 665 тыс. га, в том числе озимой пшеницы - 1 млн. 516,7 тыс. га, озимого ячменя - 146,5 тыс. га. В настоящее время в Краснодарском крае завершается сев яровых культур позднего срока сева. Всего яровых культур в этом году будет посеяно 1,9 млн га.

Краснодарский край является основным сельскохозяйственным регионом России. Кубань считается житницей России и гарантом продуктовой безопасности страны, основным экспортером зерна в стране.