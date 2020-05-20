Госдума 21 мая рассмотрит законопроекты кабмина о поддержке граждан и бизнеса

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг в приоритетном порядке рассмотрит ряд правительственных законопроектов о поддержке граждан и предприятий в период пандемии. Об этом в среду сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

"Вынесли для рассмотрения в приоритетном порядке законопроекты, внесенные правительством во исполнение решения президента [РФ Владимира Путина] об оказании мер поддержки тем, кто пострадал от коронавирусной инфекции, поддержки предприятиям, малому и среднему бизнесу. Вот эти законопроекты будут рассмотрены в первую очередь", - сказал Володин.

Он уточнил, что речь идет в том числе о законопроекте, который в первом чтении был рассмотрен на прошлой неделе. Спикер уточнил, что к нему от правительства поступили поправки, которые, в частности, "регулируют такие вопросы, как отношения арендодателей и арендаторов". "Мы считаем, что этот вопрос требует дополнительного рассмотрения. Сейчас правительство сформулировало свою позицию, поправки представлены в Госдуму", - сказал он.

По словам Володина, в подготовке законопроекта ко второму чтению задействованы 12 думских комитетов, они будут проводить заседания сегодня и, возможно, завтра перед заседанием палаты, которое начнется в полдень. Кроме того, продолжил спикер, депутаты предложили много поправок, касающихся поддержки граждан, малого и среднего бизнеса. Нижняя палата намерена эти предложения обобщить и включить в специальное постановление к принятию законопроекта в третьем чтении уже в пятницу, чтобы эти инициативы изучили в правительстве. "Такая работа точечная с участием депутатов по выработке мер поддержки, возможно, даст свои положительные результаты", - считает спикер.

Помимо этого, на первое чтение в четверг будет вынесен правительственный законопроект о поправках в Налоговый кодекс. "Вот эти все вопросы мы планируем рассмотреть в течение завтрашнего заседания во втором и в первом чтении, и, соответственно, постараемся в пятницу рассмотреть эти законопроекты уже в третьем чтении. Они практически все поддерживаются депутатами", - резюмировал Володин.