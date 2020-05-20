Путин: Россия в полном объеме обеспечивает себя основными продуктами питания

"Россия в полном объеме обеспечивает себя основными продуктами питания, последовательно осваивает глобальные рынки, входит в число ведущих экспортеров по ряду позиций", - констатировал глава государства на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

"За последние годы российский АПК набрал высокие, опережающие темпы и укрепляет свои позиции как современная, высокотехнологичная отрасль с хорошим потенциалом качественного роста", - оценил президент. Для примера он привел сбор зерновых в России, который шесть лет подряд превышает 100 млн тонн. "В этом году у нас также хорошие виды на урожай", - считает Путин. Он поблагодарил работников отечественного сельского хозяйства, агропромышленных предприятий за напряженный труд, за результаты, которые значимы для всей страны.

"Сегодня в непростых условиях, в которых оказалась российская, мировая экономика, важно сохранить набранную динамику в АПК, уверенность наших аграриев в стабильной работе, устойчивость кооперационных связей отрасли. Нужно надежно обеспечить собственный, внутренний рынок и оценить, использовать те возможности, которые открываются сейчас для наших компаний, включая, конечно, экспорт продукции", - указал глава государства. Он сослался на мнение экспертов, которые считают, что сельское хозяйство и пищевая промышленность оказались в меньшей степени затронуты ограничениями из-за эпидемии коронавируса, чем другие отрасли экономики, однако и здесь есть риски снижения доходов, увеличения производственных затрат.

"Сейчас, когда в разгаре сезон весенне-полевых работ, тем более важно поддержать российских аграриев, трудовые коллективы, обеспечить ритмичность деятельности хозяйств и предприятий, чтобы у них были ресурсы на приобретение топлива, удобрений, на закупку и переработку сырья. И конечно, надо обратить внимание на оплату труда сотрудников", - уверен Путин. Он подчеркнул, что "речь идет не только о крупных предприятиях и агрохолдингах, но, прежде всего, о небольших производствах, фермерских хозяйствах, для них любые изменения рынка всегда очень чувствительны".

Президент предложил "обсудить задачи, которые стоят перед агропромышленным комплексом, а также смежными секторами, которые тесно завязаны на АПК, - это сельхозмашиностроение, выпуск оборудования для пищевой промышленности, производство удобрений, ряд других [секторов]".

Спрос на продукцию АПК

Президент считает, что снижение спроса на продукцию агропромышленного комплекса (АПК) в стране не будет значительным и не очень скажется на состоянии отрасли.

"Я не думаю, что снижение спроса будет значительным, и это так уж скажется [на ситуации в отрасли]. У нас же все промышленные предприятия практически работают", - заявил он.

Глава государства поинтересовался у министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, каков был рост сельхозпроизводства в первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Министр ответил, что рост показателя в АПК составил 3%, в перерабатывающей и пищевой промышленности - 9%.

Глава ведомства указал, что большинство предприятий отрасли работают, "но малые формы хозяйствования в большей степени пострадали [от ограничений, связанных с пандемией коронавируса], чем крупные предприятия, и им необходимо оказать поддержку, которая поможет пережить достаточно непростые времена".

Инфраструктура на селе

России необходимы более быстрые темпы развития сельской инфраструктуры, особенно цифровой, заявил президент России.

"Нам нужны высокие темпы в развитии инфраструктуры, социальной сферы села, включая систему здравоохранения, образования, культуры, решение жилищных вопросов сельчан. Нужны современные и безопасные дороги и инженерные сети. И, конечно, развитие цифровой инфраструктуры, которая востребована и гражданами, и бизнесом", - сказал Путин.

Он сделал особый акцент на том, что развитие АПК - это не только решение производственных задач, но и создание новых рабочих мест, повышение доходов и качества жизни миллионов людей.

Глава государства предложил представителям регионов и руководителям отрасли, участвующим в совещании, высказаться на все эти темы.

Конкурентоспособность

Путин поставил перед отечественным сельским хозяйством задачи повышать конкурентоспособность на мировых рынках, развивать садоводство, виноградарство и собственное производство семян, задействовать передовые научные разработки.

"Как и во всех секторах экономики, за решением острых текущих проблем нельзя упускать из виду и стратегические задачи, необходимо повышать конкурентоспособность российской сельхозпродукции, чтобы отечественные продукты, продовольствие пользовались растущим спросом как у нас в стране, так и за рубежом", - заявил глава государства. По его мнению, "это важнейший, ключевой параметр, вокруг которого нужно выстраивать аграрную, промышленную, научно-образовательную политику, систему поддержки и стимулирования экспорта, развития глубокой переработки сельхозсырья".

"Российские компании добились впечатляющих результатов по производству мяса птицы, мяса, прежде всего, свинины, растительных масел и сахара, сахарного песка", - оценил Путин. Он напомнил, что "за последние 10-20 лет выпуск по этим товарным позициям вырос в разы". "Надо смотреть теперь, конечно, дальше, развивать такие направления, как садоводство, виноградарство, производство говядины, молока", - полагает президент.

На его взгляд, "важно в полной мере задействовать возможности отраслевой науки, максимально нацелить изыскания научных институтов на потребности реального производства, чтобы отечественные разработки в области селекции, генетики, биотехнологий служили выпуску безопасной, качественной продукции". "Прежде всего, речь идет об импортозамещении семян и кормовых добавок", - указал глава государства. Он надеется, что сложности, которые были по этому направлению в последние месяцы, преодолены.

"Не менее важно заниматься и племенным скотом, ветеринарными препаратами", - подчеркнул Путин. По его словам, "это не только прикладная задача для науки и бизнеса, но и ключевое условие, залог продовольственной безопасности и независимости нашей страны".