В Курске запустили серийное производство промышленных экзоскелетов

КУРСК, 20 мая. /ТАСС/. Серийное производство экзоскелетов, предназначенных для работы с тяжелыми грузами на промышленных предприятиях, запустили в Курске, сообщил ТАСС в среду заведующий лабораторией мехатроники и робототехники курского Юго-западного университета, специалисты которого разрабатывают различные модели и совершенствуют экзоскелеты, Андрей Яцун.

"Налажено мелкосерийное производство экзоскелетов - 10-15 штук в месяц, идут поставки заказчикам. Параллельно делаем акцент в сторону интеллектуализации экзоскелета, чтобы рабочие предприятий при помощи различных датчиков собирали необходимые данные окружающей обстановки", - сказал собеседник агентства.

Как отметил заведующий лабораторией механики, мехатроники и робототехники вуза, также разработана и уже проходит необходимые тесты облегченная версия "мягкого" экзоскелета, который поможет снять значительную часть нагрузки со спины при разгрузочных работах.

В 2020 году на базе Юго-западного государственного университета в Курске заработал Всероссийский центр по теоретической и практической подготовке специалистов различных российских компаний к применению в работе экзоскелетов. В настоящее время в условиях пандемии обучение работников временно приостановили, возобновить его планируется после улучшения эпидемиологической обстановки в регионе и открытия университета.