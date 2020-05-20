Проектный офис развития Арктики привлекут к инвестпроектам на севере Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 20 мая. /ТАСС/. Корпорация развития Енисейской Сибири и Проектный офис развития Арктики (ПОРА) подписали соглашения о сотрудничестве в сфере реализации совместных инвестпроектов на севере Красноярского края. Об этом в среду сообщает пресс-служба корпорации развития.

Комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь" объединяет 32 проекта с объемом инвестиций порядка 2 трлн рублей. Они будут реализованы на территории Красноярского края, Хакасии и Тувы.

"Корпорация развития Енисейской Сибири и Проектный офис развития Арктики (ПОРА) займутся совместными проектами в области устойчивого развития арктических территорий Красноярского края. Соответствующее соглашение было подписано 20 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

Соглашение предполагает совместную разработку рекомендаций по улучшению качества жизни населения, а также участие офиса в мероприятиях, связанных с реализацией проектов "Енисейской Сибири" в Арктической зоне региона.

"В настоящее время в Арктической зоне Красноярского края реализуется три проекта, включенных в комплексный инвестиционный проект: "Южный кластер" компании "Норникель", Западно-Таймырский угольный кластер компании "Северная звезда" и разработка и освоение Паяхской группы нефтяных месторождений, этот проект включен в "Восток Ойл", - уточнили ТАСС в пресс-службе, добавив, что проектный офис будет давать свои рекомендации по социально-экономическому развитию при реализации проектов корпорации в Арктике. "Нам важно привлечь те компетенции и опыт, который есть в проектном офисе, и направить эти знания на развитие территорий. Возможно, будут инициированы и новые проекты", - отметил собеседник агентства.

Проектный офис развития Арктики - общероссийская площадка для коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии Арктики. Экспертный центр "ПОРА" создан для привлечения внимания к социальным, экономическим и экологическим аспектам жизнедеятельности человека на Севере России.