Минпромторг считает бесплатный доступ к сервисам Microsoft маркетинговым ходом

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Минпромторг считает предложение Microsoft сделать бесплатными некоторые свои сервисы для государственных и подведомственных учреждений РФ маркетинговым ходом, заявил директор департамента цифровых технологий Минпромторга Владимир Дождев, выступая в рамках "Иннопром онлайн".

"Безусловно, сделать такой маркетинговый ход - это сильный шаг к тому, чтобы постараться отвоевать определенные ниши, отвоевать определенных заказчиков, и потом, когда жизнь вернется в свое русло, закрепиться на этих предприятиях, в этих холдингах. Конечно, никто не заинтересован в том, чтобы терять такую благодатную почву", - сказал Дождев.

Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что Microsoft направила в Минкомсвязь РФ ряд предложений, в том числе на полгода предоставить бесплатный доступ к некоторым своим сервисам и техподдержке для государственных и подведомственных учреждений РФ. Для образовательных организаций предусмотрен более долгий срок. Среди предлагаемых продуктов - облачные сервисы для удаленной работы и совместного доступа, сервисы обеспечения кибербезопасности, прогнозной аналитики по ситуации с распространением коронавируса, интеллектуальные роботы и решения для медицинских учреждений.

"Вектор на поддержку российских компетенций, российских разработчиков и российских предприятий, использующих приоритетно отечественные продукты и сервисы, - он у нас остается, он продиктован национальными проектами и программами развития государственных корпораций, органов власти", - подчеркнул Дождев.

По его словам, российский IT-рынок готов к партнерству с иностранными компаниями, однако оно должно быть взаимовыгодным, на базе обмена технологиями и локализации технологий в России.