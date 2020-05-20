Совет ЕС направит 10 странам помощь в €3 млрд на борьбу с пандемией

БРЮССЕЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Совет ЕС утвердил в среду выделение 10 государствам и территориям кредитной помощи в размере €3 млрд на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении.

"Совет ЕС поддержал предложения Еврокомиссии предоставить до €3 млрд макрофинансовой помощи десяти странам в рамках программ расширения и соседства, чтобы помочь им преодолеть экономические последствия пандемии коронавируса, - говорится в заявлении. - Финансовая помощь будет предоставлена в виде кредитов на очень выгодных условиях. Средства будут доступны в течение 12 месяцев и выплачены двумя траншами, максимальный срок погашения кредитов - 15 лет".

15 мая этот пакет утвердил Европарламент. Теперь Еврокомиссия может приступить в распределению этой помощи.

Из этих денег больше всех получит Украина - €1,2 млрд, Тунис получит €600 млн, Босния и Герцеговина - €250 млн, Иордания - €200 млн, Албания - €180 млн, Северная Македония - €160 млн, Грузия - €150 млн, Молдавия и самопровозглашенное Косово - по €100 млн, Черногория - €60 млн.

Эти деньги стали частью утвержденного Еврокомиссией 8 апреля пакета помощи странам Восточного и Южного партнерства - государствам Африки, Балкан и Восточной Европы - в размере €15 млрд.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,9 млн человек, свыше 320 тыс. умерли.