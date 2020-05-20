В Индии частично возобновят внутреннее авиасообщение с 25 мая

ТАСС, 20 мая. Авиасообщение по внутренним направлениям в Индии начнет постепенно возобновляться с 25 мая спустя более чем два месяца после отмены. Об этом в среду заявил министр гражданской авиации Хардип Сингх Пури на своей странице в Twitter .

"Деятельность гражданской авиации внутри страны возобновится с понедельника 25 мая 2020 года в скорректированном формате", - написал министр, при этом подчеркнув, что все воздушные гавани и авиаперевозчики страны уже уведомлены о данном решении.

С 23 марта власти Индии приостановили выполнение международных и внутренних коммерческих пассажирских авиарейсов на фоне распространения пандемии коронавируса. При этом отмена перелетов не коснулась вывозных рейсов для индийских граждан из-за рубежа, а также грузовых перевозок.

По данным Минздрава страны, к настоящему времени в Индии выявлено 106 750 инфицированных коронавирусом.

Премьер-министр страны Нарендра Моди ранее призвал власти всех регионов обеспечить соблюдение режима строгой изоляции с 25 марта по 14 апреля. Срок действия ограничений трижды продлевался, в последний раз - до 31 мая включительно.