Онищенко считает, что кафе нужно начать открывать в России уже со следующей недели

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Предприятия общественного питания, в первую очередь уличные кафе, могли бы начать работу уже со следующей недели при условии обеспечения дистанции между посетителями. Такое мнение высказал академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

"Можно уже открывать предприятия общественного питания со следующей недели при строжайшем соблюдении норм... Нужно уже людям давать очень четкие и понятные посылы. Это и общественное питание, и торговля, вот солнышко на следующей неделе прогреется до 20 градусов, почему не открыть кафе, которые на улице", - заявил он на пресс-конференции в среду.

Онищенко подчеркнул, что это возможно только при строгом соблюдении всех эпидемиологических предписаний с обеспечением социальной дистанции. "То есть из трех столиков должен работать каждый третий, не больше двух человек за столиком. Молодая семья пришла, посидела, кофе выпила, чего тут плохого... давайте дадим возможность бизнесу работать. Но я обращаюсь к бизнесу: шкуру снимать с вас будут, если вы не будете соблюдать те требования, которые вам сегодня предписаны", - предостерег он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,9 млн человек, свыше 320 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 308 705 случаев заражения, выздоровели 85 392 человека, умерли 2 927. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.