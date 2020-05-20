Трутнев поручил проработать проект по освоению месторождения титана в Мурманской области

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Минвостокразвития РФ совместно с властями Мурманской области поручено к 1 июня представить финансово-экономическую модель проекта по освоению Африкандского месторождения, в том числе прогноз налоговых доходов от его реализации. Об этом говорится в протоколе заседания госкомиссии по вопросам развития Арктики, подписанном вице-премьером - полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрием Трутневым.

По оценкам экспертов, Африкандское месторождение является одним из самых перспективных месторождений титана в России.

"Минвостокразвития России совместно с правительством Мурманской области направить в Минфин России финансово-экономическую модель инвестиционного проекта по освоению Африкандского месторождения перовскито-титаномагнетитовых руд, содержащую в том числе прогноз налоговых доходов федерального бюджета в результате его реализации", - говорится в документе.

Срок выполнения данного поручения установлен до 1 июня 2020 года.

Кроме того, согласно протоколу, Роснедра должны ускорить работу по возобновлению действия и актуализации лицензии на пользование недрами платинометалльного месторождения Федорова тундра в Мурманской области. Ведомство должно доложить о результатах в кабмин до 1 июля.