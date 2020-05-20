Путин поддержал предложение об увеличении объема поддержки аграриев на 4,5 млрд рублей

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал предложение об увеличении объема поддержки агропромышленного комплекса на 4,5 млрд рублей.

"Согласен с предложением увеличить объем этой поддержки, скажем, для начала на 4,5 млрд рублей, чтобы аграрии получили дополнительный ресурс для развития, а отечественные производители сельхозтехники и оборудования были загружены новыми заказами", - заявил он на совещании по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

Путин потребовал оперативно и без задержек доводить до аграриев средства, предназначенные для развития АПК. "Средства, выделяемые на эти цели, должны оперативно, без задержек, доводиться до бизнеса, работать на результат. Я прошу всех уважаемых коллег относиться к этому предельно ответственно", - сказал глава государства.

По его словам, все решения по поддержке АПК, по сохранению его устойчивого, динамичного развития, должны быть максимально содержательными и эффективными.

Путин также поручил Минпромторгу и Минсельхозу подготовить дополнительные меры по расширению сбыта продукции фермеров. "Прошу Минпромторг, Минсельхоз предложить дополнительные меры по расширению сбыта продукции фермерских хозяйств и сельхозкооперативов", - заявил он.

Президент призвал "поддержать деловую инициативу на селе, рачительных и предприимчивых людей, которые умеют и любят работать на земле и создают новые рабочие места". По его словам, фермерам со своей продукцией сложно пробиться в торговые сети, а на создание своих площадок для продажи продукции у них не хватает ресурсов.

Глава государства отметил, что хотя такое содействие оказывается и сейчас, но этого не хватает сельхозпроизводителям. "Я обращаюсь к руководителям регионов: фермеры надеются на вашу поддержку, в том числе по организации нестационарной торговли", - сказал он. Путин добавил, что ярмарок и других торговых пространств, где фермеры могли бы реализовать свои товары, должно быть больше, подчеркнув при этом, что они должны быть "не где-то на отшибе, а в удобных местах и для покупателя, и для продавца".

Экспорт и импорт

Президент доволен показателями экспорта российской сельхозпродукции, но констатирует, что и импорт не уменьшается. На совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности глава государства напомнил о том, что в 2019 году отечественной сельхозпродукции было экспортировано на $25 млрд.

"Просто невероятный показатель по сравнению с предыдущими периодами развития сельского хозяйства, лет 10-15 назад никому в голову не приходило, что такое вообще может быть", - заметил Путин. Он также сравнил этот показатель с объемами экспорта российских вооружений на сумму $15 млрд в год. "Но в прошлом году все-таки на 1% объем нашего экспорта [сельхозпродукции] снизился", - констатировал президент, уточнив, что на то есть объективные причины.

При этом он указал, что "объем импорта сельхозпродукции остался на прежнем уровне - и это $30 млрд". "Оружия мы на столько не закупаем", - обратил внимание глава государства. На его взгляд, такие цифры говорят о том, что еще есть над чем работать. По его словам, "это интегрированный показатель" возможностей РФ и земель страны.

Путин признал, что многие земли РФ "находятся в зоне рискованного земледелия". "И, тем не менее, это огромное достояние России, огромное наше конкурентное преимущество, которое мы должны использовать", - уверен глава государства.