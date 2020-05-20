"Аэрофлот" перенес срок открытия хаба в Красноярске

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" переносит срок открытия хаба в Красноярске на июнь 2021 года. Об этом журналистам сообщили в компании. Изначально открытие должно было состояться в конце марта этого года, позже из-за пандемии коронавируса компания переносила срок открытия на июнь 2020 года.

"Аэрофлот" переносит сроки официального открытия хаба на базе аэропорта Красноярска на июнь 2021 года. В связи с переносом уже были сделаны все необходимые изменения в расписании полетов".

Соглашение о создании хаба "Аэрофлот", Красноярский край и аэропорт Красноярска подписали в конце марта прошлого года. Планировалось, что уже к 2023 году годовой пассажиропоток компании "Аэрофлот" в Красноярске сможет достичь 1 млн человек.

В рамках стратегии развития "Аэрофлот" планирует создать три новые региональные базы в Сочи, Екатеринбурге и Новосибирске.