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Пандемия коронавируса нового типа
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S7 рассматривает возможность сокращения персонала

В авиакомпании пояснили это снижением количества рейсов

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Крупнейшая частная авиакомпания России S7 рассматривает возможность сокращения персонала из-за снижения количества рейсов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании.

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"К сожалению, в ситуации с существенным сокращением полетной программы S7 Airlines вынуждена работать над эффективной оптимизацией расходов, в том числе рассматривать сокращение персонала, - отметили в компании. - Сотрудникам, которые готовы рассмотреть переезд в другой город, будет доступна возможность перевода в подразделения S7 Airlines в Новосибирске, Иркутске, Владивостоке и Москве".

По итогам апреля российские авиакомпании на фоне пандемии коронавируса сократили перевозки почти на 92%, до 771,2 тыс. пассажиров по сравнению с апрелем прошлого года. При этом S7 впервые стала крупнейшим перевозчиком, опередив "Аэрофлот" по объему перевозок (213,9 тыс. и 147,7 тыс. соответственно).

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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