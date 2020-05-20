S7 рассматривает возможность сокращения персонала

"К сожалению, в ситуации с существенным сокращением полетной программы S7 Airlines вынуждена работать над эффективной оптимизацией расходов, в том числе рассматривать сокращение персонала, - отметили в компании. - Сотрудникам, которые готовы рассмотреть переезд в другой город, будет доступна возможность перевода в подразделения S7 Airlines в Новосибирске, Иркутске, Владивостоке и Москве".

По итогам апреля российские авиакомпании на фоне пандемии коронавируса сократили перевозки почти на 92%, до 771,2 тыс. пассажиров по сравнению с апрелем прошлого года. При этом S7 впервые стала крупнейшим перевозчиком, опередив "Аэрофлот" по объему перевозок (213,9 тыс. и 147,7 тыс. соответственно).