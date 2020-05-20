Путин поддержал идею докапитализировать "Росагролизинг" на 6 млрд рублей

НОВО-ОГАРЕВО, 20 мая. /ТАСС/. Уставной капитал "Росагролизинга" будет увеличен на 6 млрд рублей, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Соглашаюсь с предложением докапитализировать "Росагролизинг" <...> [на] 6 млрд рублей, что позволит предоставить российским аграриям дополнительно около 1,5 тыс. единиц техники", - сказал глава государства, подводя в среду итоги совещания в режиме видеосвязи по ситуации в сфере АПК.

Он отметил, что с апреля "Росагролизинг" установил более льготные условия по лизингу - с пониженной ставкой и отложенными платежами, чтобы стимулировать обновление парка агропредприятий.

О докапитализации "Росгролизинга" в ходе совещания просил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. "О программах льготного лизинга позитивно отзываются субъекты и аграрии. Они ни раз озвучивали просьбы о дальнейшем развитии данного механизма. В этой связи прошу о дополнительном выделении 6 млрд руб. на увеличение уставного капитала "Росагролизинга", - сказал он.

По его словам, таким образом, в совокупности компания сможет обеспечить за один год 9 тыс. единиц техники и оборудования, что на 40% больше чем годом ранее.

АО "Росагролизинг" - государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач по технической и технологической модернизации отечественного АПК.