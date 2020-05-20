Около 500 млн рублей направят на развитие мелиорации в Кабардино-Балкарии в 2020 году

НАЛЬЧИК, 20 мая. /ТАСС/. Власти направят около 500 млн рублей на увеличение площади орошаемых земель в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2020 году. Средства будут выделены по нацпроекту "Экспорт продукции АПК" и ведомственной программе "Развитие мелиоративного комплекса России", сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Минсельхоза региона.

"В Кабардино-Балкарии в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 6,5 тыс. га орошаемых земель сельхозназначения. В том числе по проекту "Экспорт продукции АПК" - 4 тыс. га, по ведомственной программе "Развитие мелиоративного комплекса России" - 2,5 тыс. га. В целом в текущем году на мероприятия в области мелиорации в КБР предусмотрено направить 500 млн рублей бюджетных средств, из которых около 484 млн рублей - из федерального бюджета и порядка 14 млн - средства бюджета Кабардино-Балкарии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на местах ведется работа по монтажу широкозахватных дождевальных машин и капельного орошения.

По данным Каббалкмелиоводхоза, в текущем году планируется осуществлять полив сельхозкультур и многолетних насаждений на площади более 60 тыс. га. В период с 2021 по 2025 годы республика планирует ввести в эксплуатацию порядка 40 тыс. га орошаемых земель. Это позволит увеличить объемы производства основных видов продукции растениеводства за счет гарантированного обеспечения урожайности сельскохозяйственных культур, считают в Минсельхозе.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов ("Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта") и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.