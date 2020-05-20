Хуснуллин поручил включить в федеральный проект капремонт еще 55 мостов в Забайкалье

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил Минтрансу России проработать включение капитального ремонта 55 мостов в Забайкальском крае в федеральный проект "Мосты и путепроводы". Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе вице-премьера по итогам совещания с руководством Забайкальского края.

"Вице-премьер поручил Минтрансу России проработать возможность включения еще 55 мостов в регионе в проект для капитального ремонта и замены сооружений", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с соответствующим предложением обратились власти Забайкалья, попросив о дополнительном финансировании в размере 5 млрд рублей.

"Руководство края просит рассмотреть возможность включить в проект "Мосты и путепроводы" еще 55 мостов с дополнительным выделением 5 млрд рублей. Поскольку сейчас сложно говорить о выделении дополнительных средств на те или иные проекты, я рекомендую проработать вопрос ускоренной реализации проектов, которые запланированы в следующие годы. В этом случае можно будем рассмотреть вопрос сдвижки средств 2021 и 2022 года "влево", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.

Уточняется, что Забайкальский край уже получил финансирование для ремонта 129 сооружений в рамках проекта "Мосты и путепроводы". Кроме того, ремонт ведется в рамках национального проекта. "До 2024 года в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Забайкальском крае будет отремонтировано более 40% региональных дорог", - подчеркнул Хуснуллин.

Федеральный проект "Мосты и путепроводы" планируется в 2020 году включить в состав национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В феврале 2020 года правительство одобрило выделение на проект до 2024 года 379,9 млрд рублей для ремонта более 2 тыс. аварийных и ветхих мостов, а также строительства новых.