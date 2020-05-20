В Думе предложили компенсировать затраты на создание рабочего места работникам на удаленке

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Депутаты фракции "Единая Россия" предлагают прописать в Трудовом кодексе обязанность работодателя компенсировать работающим дистанционно сотрудникам расходы на организацию рабочего места. Соответствующий законопроект, направленный на защиту прав дистанционных работников, сейчас разрабатывается в Госдуме, сообщил в среду первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Работая из дома, человек вынужден тратить собственные средства на организацию своего рабочего места, покупку компьютера, оплату интернета, электроэнергии и так далее. В офисе ему все это предоставляется бесплатно. Поэтому будет справедливо, если работодатель возместит ему соответствующие расходы, как, например, возмещаются эти расходы надомникам в соответствии с гл. 49 ТК РФ", - приводит слова Исаева пресс-служба фракции.

Депутаты также намерены уточнить, что заработная плата сотрудника, который выполняет те же трудовые функции, но удаленно, должна быть сохранена в полном объеме. Кроме того, законопроектом предлагается урегулировать продолжительность рабочего дня для удаленной работы.

Так, отмечает Исаев, сотрудники, работающие непосредственно в офисах или на производстве, защищены в большей степени, так как у них есть нормированный рабочий день и им положены дополнительные выплаты за сверхурочный труд. "А когда человек работает из дома, многие работодатели считают вправе давать поручения в любое время дня и ночи. Поэтому мы готовим изменения в Трудовой кодекс о праве работников, работающих на дому, быть офлайн, отключаться; о времени, в которое работодатель не имеет права беспокоить работника. Привлечение за пределами установленного рабочего времени при дистанционной работе должно так же дополнительно оплачиваться, как сверхурочный труд", - подчеркнул Исаев.

Помимо этого, необходимо распространить на работающих дистанционно нормы об электронном документообороте, чтобы со всеми приказами и другими документами работник мог ознакомиться удаленно.

В целом, отметил Исаев, в Трудовом кодексе следует прописать механизм временного перевода сотрудников на удаленку, чтобы пользоваться им не только в период пандемии, но и в случае других непредвиденных обстоятельств. "ЧП могут произойти в любое время и в любом месте. Например, трубу прорвало или арендодатель отказал в аренде. У работодателя должна быть возможность перевести работников на удаленную работу с сохранением всех их трудовых прав и обязанностей. Мы это обязательно в Трудовом кодексе пропишем", - подчеркнул Исаев.