{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Думе предложили компенсировать затраты на создание рабочего места работникам на удаленке

Как заявил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, депутаты также намерены урегулировать продолжительность рабочего дня для удаленной работы

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Депутаты фракции "Единая Россия" предлагают прописать в Трудовом кодексе обязанность работодателя компенсировать работающим дистанционно сотрудникам расходы на организацию рабочего места. Соответствующий законопроект, направленный на защиту прав дистанционных работников, сейчас разрабатывается в Госдуме, сообщил в среду первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Работая из дома, человек вынужден тратить собственные средства на организацию своего рабочего места, покупку компьютера, оплату интернета, электроэнергии и так далее. В офисе ему все это предоставляется бесплатно. Поэтому будет справедливо, если работодатель возместит ему соответствующие расходы, как, например, возмещаются эти расходы надомникам в соответствии с гл. 49 ТК РФ", - приводит слова Исаева пресс-служба фракции.

Депутаты также намерены уточнить, что заработная плата сотрудника, который выполняет те же трудовые функции, но удаленно, должна быть сохранена в полном объеме. Кроме того, законопроектом предлагается урегулировать продолжительность рабочего дня для удаленной работы.

Так, отмечает Исаев, сотрудники, работающие непосредственно в офисах или на производстве, защищены в большей степени, так как у них есть нормированный рабочий день и им положены дополнительные выплаты за сверхурочный труд. "А когда человек работает из дома, многие работодатели считают вправе давать поручения в любое время дня и ночи. Поэтому мы готовим изменения в Трудовой кодекс о праве работников, работающих на дому, быть офлайн, отключаться; о времени, в которое работодатель не имеет права беспокоить работника. Привлечение за пределами установленного рабочего времени при дистанционной работе должно так же дополнительно оплачиваться, как сверхурочный труд", - подчеркнул Исаев.

Помимо этого, необходимо распространить на работающих дистанционно нормы об электронном документообороте, чтобы со всеми приказами и другими документами работник мог ознакомиться удаленно.

В целом, отметил Исаев, в Трудовом кодексе следует прописать механизм временного перевода сотрудников на удаленку, чтобы пользоваться им не только в период пандемии, но и в случае других непредвиденных обстоятельств. "ЧП могут произойти в любое время и в любом месте. Например, трубу прорвало или арендодатель отказал в аренде. У работодателя должна быть возможность перевести работников на удаленную работу с сохранением всех их трудовых прав и обязанностей. Мы это обязательно в Трудовом кодексе пропишем", - подчеркнул Исаев.

Теги
РоссияИсаев, Андрей КонстантиновичПандемия коронавируса нового типа
Минсельхоз попросил о выделении средств на увеличение объемов кредитования АПК
Глава ведомства Дмитрий Патрушев считает, что пролонгация кредитов поможет оказать действенную поддержку сельхозтоваропроизводителям
Читать полностью