"Газпром нефть" выделила средства на медоборудование для томских врачей

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. "Газпромнефть - Восток" - дочерняя структура "Газпром нефти" - выделила средства для закупки оборудования, мебели и средств индивидуальной медицинской защиты для врачей Медико-санитарной части №2 Томска, которые в настоящее время борются с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает предприятие.

"В настоящий момент еще не существует лекарственных препаратов и вакцин для лечения опасного заболевания и большим подспорьем для врачей может стать передовое медицинское оборудование, применение которого будет эффективно при оказании помощи пациентам. Оснащение средствами индивидуальной защиты в необходимом количестве также крайне важно, потому что это один из барьеров на пути распространения коронавируса и защиты медиков", - отметил генеральный директор "Газпромнефть - Востока" Константин Карабаджак.

В медико-санитарной части №2, в которой развернут стационар для приема томичей с коронавирусной инфекцией, поступят специальное медицинское оборудование для отделений реанимации и интенсивной терапии, прикроватные мониторы, инфузионные насосы и пульсоксиметры. Для защиты врачей, ежедневно работающих с пациентами с коронавирусом, закупаются комбинезоны и респираторы высокого класса защиты.

"Наша медсанчасть стала респираторным госпиталем, куда поступают больные с коронавирусной инфекцией. В сложившейся ситуации важен не только опыт и профессионализм медиков нашей медсанчасти, но и наличие качественного оборудования, функциональной специальной мебели, средств индивидуальной защиты для врачей и медсестер. Средства на покупку всех этих необходимых вещей переданы нам в рамках благотворительной помощи от "Газпромнефть - Востока". Уверен, это поможет нам в нашей ежедневной работе", - добавил главврач МСЧ №2 Алексей Михленко.

Ранее "Газпром нефть" передала для врачей больниц и поликлиник Томской области в общей сложности почти 160 тыс. средств медицинской защиты. Среди них - маски для лица, респираторы, очки, костюмы химической защиты, антисептики, перчатки.