Минпромторг считает стабильной ситуацию в отечественном сельхозмашиностроении

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Минпромторг оценивает ситуацию в сельскохозяйственном машиностроении страны как стабильную. Министерство планирует в 2020 году начать разработку новых отечественных комбайнов и заключить специнвестконтракт на производство тракторов, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании у президента Владимира Путина о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

По словам министра, предприятия сельскохозяйственного и пищевого машиностроения работают в штатном режиме, за четыре месяца 2020 года выпуск техники для аграриев увеличился на 22%, рост по пищевому машиностроению достиг 5,6%.

"Несмотря на пандемию, мы должны избежать в сельхозмаше инвестиционной и технологической паузы. Для этого в текущем году рассчитываем начать разработку новых комбайнов более высокого класса и планируем заключить специнвестконтракт на производство в России тракторов малой мощности на современной модульной платформе", - сказал Мантуров.

Он отметил, что доля российской сельхозтехники на внутреннем рынке по итогам 2019 года составила 54%, и власти намерены довести этот показатель к 2030 году до 80%.