Индикатор мировой торговли ВТО упал до рекордно низкого значения из-за пандемии

ТАСС, 20 мая. Всемирная торговая организация (ВТО) прогнозирует резкое сокращение объема мировой торговли в первом полугодии 2020 года, поскольку пандемия коронавируса нового типа подрывает мировую экономику. Об этом говорится в опубликованном в среду докладе ВТО.

Разработанный организацией индикатор (Барометр торговли услугами), отражающий тенденции в глобальной коммерции, составляет сейчас 87,6 пункта. Отмечается, что данный показатель остается "существенно ниже", чем базовая линия индикатора в 100 пунктов. "Это указывает на резкое сокращение объемов торговли в мире, которое распространится и на второй квартал. Речь идет о рекордно низком значении с момента появления индикатора в июле 2016 года", - говорится в докладе.

Этот показатель соответствует прогнозу ВТО от 8 апреля 2020 года, согласно которому в 2020 году мировая торговля может снизиться на 13-32% в зависимости от продолжительности пандемии коронавируса и эффективности мер по борьбе с ней.

По данным ВТО, темпы роста мировой торговли начали замедляться еще в 2019 году из-за ослабления экономического роста и торговых споров. Объем мировой торговли тогда снизился на 0,1%, что на тот момент стало первым сокращением со времен мирового финансового кризиса в 2009 году.

Барометр торговли услугами ВТО - это индикатор, аккумулирующий различные показатели в единый индекс. Индикатор выше 100 пунктов дает основания для прогноза на ускорение роста коммерции, а ниже - на ослабление темпов.