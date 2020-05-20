Цена нефти Brent превысила $36

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 4,3% и достигла $36,14 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:54 мск.

В последний раз цена Brent находилась выше $36 за баррель 9 апреля текущего года.

По состоянию на 17:09 мск нефть Brent продолжила расти и торговалась на уровне $36,25 за баррель (+4,62%). В свою очередь стоимость WTI растет до $33,52 за баррель (+4,88%).

Российский рубль на валютных торгах Мосбиржи укрепляется по отношению к доллару и евро. Так, курс доллара опускается до 71,43 рубля (-1,42%), а курс евро - до 78,53 рубля (-0,83%).