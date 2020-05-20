США ввели санкции против девяти граждан и трех организаций Ирана

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты ввели в среду санкции против девяти граждан и трех организаций Ирана, связанных с правоохранительными органами и пенитенциарными учреждениями республики. Об этом говорится в распространенном заявлении американского министерства финансов.

В черный список были внесены Фонд сотрудничества правоохранительных сил Исламской Республики Иран, а также две тюрьмы, находящиеся в Тегеране. Подпавшие под санкции физические лица связаны с правоохранительными органами и силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана).