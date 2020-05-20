Суд отклонил иски Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG по газовым нормам ЕС

ТАСС, 20 мая. Европейский суд юстиции отклонил иски Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG по законодательству ЕС, согласно которому некоторые нормы, действующие на внутреннем рынке, распространяются на газопроводы из третьих стран. Об этом говорится в решении суда, опубликованном в среду.

Суд принял решение, что иск компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG против Газовой директивы ЕС, которая распространяет отдельные нормы внутреннего рынка ЕС на газопроводы из третьих стран, является не подлежащим рассмотрению.