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Суд отклонил иски Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG по газовым нормам ЕС

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© Nord Stream 2/Aксель Шмидт

ТАСС, 20 мая. Европейский суд юстиции отклонил иски Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG по законодательству ЕС, согласно которому некоторые нормы, действующие на внутреннем рынке, распространяются на газопроводы из третьих стран. Об этом говорится в решении суда, опубликованном в среду.

Суд принял решение, что иск компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG против Газовой директивы ЕС, которая распространяет отдельные нормы внутреннего рынка ЕС на газопроводы из третьих стран, является не подлежащим рассмотрению.

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