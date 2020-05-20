Минпромторг внесет в кабмин законопроект о регулировании рынков

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Законопроект о регулировании работы оптовых продовольственных рынков будет внесен в правительство в ближайшее время, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совещании по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Поставки фермерской продукции через малые форматы торговли - мы такой формат, безусловно поддерживаем, давно ведем работу по развитию рынков, ярмарок, нестационарной, развозной торговли. Для небольших хозяйств - это наиболее приемлемый на сегодня канал продаж. Чтобы простимулировать его расширение, на мой взгляд, необходимо принять два закона - это закон по оптовым и розничным рынкам, который снимает избыточные требования к организации их работы, он будет внесен в правительство в ближайшее время. Мы его инициативно разработали, завершаем этап согласительных процедур с ФОИВами", - отметил Мантуров.

Как отмечал ранее директор департамента развития внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Никита Кузнецов, концепция предполагает, что рядом с крупными городами обязательно должны быть оптовые продовольственные рынки. На таких рынках будет организована мелкооптовая торговля, где будут приобретать товар мелкие предприниматели, рынки-ярмарки, а также кафе, рестораны и гостиницы. На этих же рынках будет организована розничная торговля, если люди будут покупать от ящика или от мешка.

Второй закон, который, по мнению министра, необходимо принять для производителей, касается развозной торговли. "Он находится определенное время у законодателей по разным причинам, вводит обязательство предоставлять предпринимателю так называемое компенсационное место для торговли взамен изъятого в интересах государственных или муниципальных нужд, а также устанавливает, что права на размещение торговой точки даются не менее чем на пять лет с их продлением без последующих торгов, легализует автолавки и фудтраки, что даст дополнительный стимул для автопрома", - добавил министр.

Летом 2019 года Минпромторг разработал стратегию развития торговли РФ до 2025 года. Законопроект о совершенствовании правового регулирования организации нестационарной и развозной торговли был внесен в Госдуму в 2018 году, в апреле 2019 года рассмотрение законопроекта было отложено.