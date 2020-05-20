Цена российского угля в Европе за месяц упала на 12,5%

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Цена российского энергетического угля в Европе снизилась за месяц на 12,5% по сравнению с серединой апреля на фоне слабого спроса на сырье в регионе из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании агентства Argus Media.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

Стоимость российского угля калорийностью 6 тыс. ккал на 1 кг в Европе 19 мая составила $41,63 за тонну. Цена российского топлива снизилась вслед за падением котировок угля в Европе до $38,81 за тонну.

Европейские страны сокращают импорт угля в связи со снижением загрузки угольных электростанций в регионе из-за падения объемов промышленного производства, отмечает Argus.

"Большинство российских экспортеров рядового энергетического угля считают текущий уровень цен в Европе неприемлемым и воздерживаются от заключения спотовых контрактов на данном направлении", - говорится в отчете агентства.

Российский уголь дешевеет и на азиатском рынке. На фоне ослабления спроса в крупнейших странах - потребителях угля в Азии из-за пандемии коронавируса и избыточного предложение угля на рынке стоимость российского угля за месяц уменьшилась на 12% - до $52,9 за тонну.