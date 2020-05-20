{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минтранс рассмотрит вопрос о поддержке завершения кольцевой дороги в Казани

Такое поручение ведомству даст президент России Владимир Путин. По словам главы региона Рустама Минниханова, стоимость работ составит 5 млрд рублей

НОВО-ОГАРЕВО, 20 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что поручит Минтрансу рассмотреть вопрос о дополнительной поддержке завершения строительства Большого казанского кольца в Татарстане.

В ходе встречи в режиме видеоконференции с главой государства президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что стоимость возведения последнего пускового комплекса этой кольцевой дороги в Казани оценивается в 5 млрд рублей, и попросил оказать поддержку реализации этого проекта.

"Я обязательно дам такое поручение Минтрансу, и вы с ними в контакте, пожалуйста, проработайте", - сказал Путин.

Большое казанское кольцо - магистраль для пропуска и перераспределения транспортных подходов на подъезде к центру города. Проект реализуется с 2010 года. В 2020 году на строительство участка Большого казанского кольца по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" выделено федеральное финансирование в размере 490 млн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Путин, Владимир ВладимировичМинниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстан
Пандемия коронавируса нового типа
Путин поручил кабмину обеспечить финансовую поддержку Дагестану для борьбы с коронавирусом
Поддержка должна быть оказана в течение пяти дней
Читать полностью