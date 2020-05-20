Минтранс рассмотрит вопрос о поддержке завершения кольцевой дороги в Казани

НОВО-ОГАРЕВО, 20 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что поручит Минтрансу рассмотреть вопрос о дополнительной поддержке завершения строительства Большого казанского кольца в Татарстане.

В ходе встречи в режиме видеоконференции с главой государства президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что стоимость возведения последнего пускового комплекса этой кольцевой дороги в Казани оценивается в 5 млрд рублей, и попросил оказать поддержку реализации этого проекта.

"Я обязательно дам такое поручение Минтрансу, и вы с ними в контакте, пожалуйста, проработайте", - сказал Путин.

Большое казанское кольцо - магистраль для пропуска и перераспределения транспортных подходов на подъезде к центру города. Проект реализуется с 2010 года. В 2020 году на строительство участка Большого казанского кольца по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" выделено федеральное финансирование в размере 490 млн рублей.