Глава АСИ попросила ускорить реализацию "регуляторной гильотины" для бизнеса

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", должна быть реализована раньше планового срока. Такое мнение высказала в среду глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на заседании рабочей группы "Единой России" по подготовке предложений в национальный план по восстановлению экономики и нормализации деловой жизни.

"Регуляторная гильотина" предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Для реализации реформы правительство разработало законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)", оба законопроекта в апреле приняты в первом чтении.

"Я считаю, что со стороны правительства необходимы кардинальные, быстрые меры по "гильотине". Мы не имеем права растягивать это на следующий год. Сегодня все, что можно отменить, надо отменять", - сказала Чупшева.

По ее словам, организации, которые имеют полномочия по контролю и надзору за бизнесом, сами реализовывать реформу не будут. Она считает, что не бизнес-сообщество должно убеждать контролирующие органы в необходимости отмены тех или иных норм и доказывать, что они не нанесут ущерб жизни человека, это должна делать "уполномоченная организация, структура, не зависимая от контролирующих органов".

Чупшева добавила, что оперативное внедрение "регуляторной гильотины" стало бы "глотком свежего воздуха для бизнеса в текущей ситуации".

Ранее на этой неделе первый вице-спикер Совета Федерации Николай Федоров говорил, что рабочая группа Совфеда по совершенствованию законодательства в условиях пандемии предлагает ускорить принятие законопроекта о "регуляторной гильотине". Он пояснял, что речь идет о том, чтобы "побыстрее освободиться от бремени документов, которые регулировали правовые отношения начиная с 20-30-х годов прошлого века". По словам сенатора, наиболее приоритетные и безотлагательные в условиях пандемии предложения будут направлены в правительственную комиссию по повышению устойчивости экономики, которую возглавляет первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.