Абрамченко заявила, что импортозависимые отрасли АПК войдут в нацплан развития экономики

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Правительство России намерено включить развитие импортозависимых отраслей АПК в национальный план по развитию экономики. Об этом в ходе совещания у президента Российской Федерации Владимира Путина о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко.

"Пандемия выявила и сфокусировала нашу зависимость по семенам, по отечественному племенному материалу, по ветпрепаратам и по средствам защиты растений. Эти проекты мы отдельным блоком по импортозамещению грузим в проект национального плана", - сказала она.

Она отметила, что техническое перевооружение АПК, в том числе по линии Минпромторга и поддержке "Росагролизинга", также нашло свое отражение в проекте национального плана. По словам Абрамченко, еще одно направление, которое тоже выявила пандемия, - это зависимость от китайских овощей на Дальнем Востоке. "Мы помним ситуацию, когда огурцы и помидоры на Дальнем Востоке выросли резко в цене, потому что Китай был закрыт. И сейчас мы сфокусировались на этом направлении", - сказала она.

По словам Абрамченко, поддержка касается внутренних перевозок из Сибирского и Уральского федеральных округов, и поддержка и развитие тепличного овощеводства на Дальнем Востоке. Кроме того, в план будут включены экспортное направление и развитие цифровизации многих отраслей, в том числе АПК . "Нужно развивать платформенные решения, нужно заниматься маркетплейсами. И всем этим мы занимаемся вместе с коллегами из Минсельхоза и Министерства цифрового развития", - подчеркнула вице-премьер.

Абрамченко добавила, что возможность пролонгации кредитов сейчас обсуждается в правительстве, и она также будет включена в проект национального плана. Наконец, последним важным направлением она назвала развитие отрасли строительства в АПК и, в том числе, сельской ипотеки. "Комфортное жилье - это очень важно, и не только в условиях пандемии, но и в обычные, мирные периоды жизни", - заключила вице-премьер.