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Пандемия коронавируса нового типа

В 2020 году отменят 200 тыс. плановых проверок бизнеса

В Генпрокуратуре напомнили, что в условиях пандемии в России законодательно установили беспрецедентные ограничения контрольно-надзорной деятельности

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Более 200 тыс. плановых проверок бизнеса контролирующими органами будут отменены в этом году на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры России.

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Там напомнили, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции законодательно установлены беспрецедентные ограничения контрольно-надзорной деятельности в части запрета на проведение большинства плановых мероприятий по контролю и обязанности согласования с прокурором внеплановых проверок (как выездных, так и документарных).

"С учетом этого генеральный прокурор РФ Игорь Краснов внес изменения в действующий порядок согласования внеплановых проверок и корректировки сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - сообщили в Генпрокуратуре. По итогам состоявшихся под председательством генпрокурора совещаний прокурорам субъектов поручено обеспечить соблюдение контролирующими органами моратория на проведение проверок.

Как подчеркнули в надзорном ведомстве, это привело к масштабной корректировке сводного плана проверок бизнеса.

Так, прокуратурой Томской области согласована возможность отмены более 1 тыс. плановых проверок, прокуратурой Алтайского края - более 3 тыс., прокуратурой Краснодарского края - около 9 тысяч. "Всего в текущем году подлежат исключению из плана свыше 200 тыс. мероприятий по контролю. При этом для понуждения контролеров к их своевременной отмене потребовалось внесение актов реагирования прокурорами Краснодарского края, Вологодской области, Севастополя и других субъектов РФ", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Кроме того, по фактам проведения внеплановых проверок вопреки установленному мораторию и без согласования с прокурором внесены представления руководителям Управления ГИБДД УМВД России по Ульяновской области и Госжилинспекции администрации Владимирской области. В Республике Мордовии, Нижегородской, Самарской областях и других регионах страны подобные мероприятия удалось предотвратить посредством вынесения решений об отказе в их согласовании.

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РоссияПандемия коронавируса нового типаКраснов, Игорь Викторович
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