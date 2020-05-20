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Трутнев поручил проработать вопрос расширения арктической ТОР Мурманской области

В границы территории опережающего развития "Столица Арктики" планируется включить участки, на которых "Норникель" намерен создать курорт по аналогии с "Розой Хутор"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил проработать возможность включить в границы мурманской территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" участки, на которых "Норникель" планирует создать курорт по аналогии с "Розой Хутор". Результаты необходимо представить в кабмин до 1 августа, говорится в сообщении полпредства.

Правительство РФ 13 мая утвердило создание ТОР "Столица Арктики" в Мурманске. Это первая ТОР в ведении Минвостокразвития, расположенная не на Дальнем Востоке.

"Минвостокразвития России, Минобороны России совместно с правительством Мурманской области поручено проработать вопрос включения в границы ТОР "Столица Арктики" <...> земельных участков, необходимых для реализации инвестиционного проекта ООО "Порт Лиинахамари" по созданию курорта на Кольском полуострове. Результаты должны быть доложены в правительство РФ до 1 августа", - говорится в сообщении. Поручение дано по итогам госкомиссии по вопросам развития Арктики.

В рамках ТОР "Столица Арктики" предусмотрена реализация четырех инвестпроектов с общим объемом инвестиций 127 млрд рублей и созданием более 1,5 тыс. рабочих мест. Помимо этого, ведется работа по включению в него еще двух новых инвестпроектов, в том числе туристического кластера в поселке Лиинахамари в Печенгском районе.

Ранее "Норникель" заявил о намерении вложить в проект по созданию в Мурманской области на границе с Норвегией курорта мирового уровня 10,5 млрд рублей. В планах компании - создать уникальный курорт на Кольском полуострове по аналогии с "Розой Хутор", в рамках проекта также прорабатывается возможность приема круизных судов в порту Лиинахамари и возрождение аэродрома Корзуново в Печенгском районе. Общий объем капиталовложений составит более 14 млрд рублей. Согласно планам компании, объект будет создан до 2030 года, будет открыто 500 новых рабочих мест.

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