Путин поручил кабмину обеспечить финансовую поддержку Дагестану для борьбы с коронавирусом

"Правительству РФ обеспечить оказание Республике Дагестан дополнительной финансовой поддержки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета для реализации мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в среду на сайте Кремля. Путин ждет доклад до 25 мая и назначил ответственным премьер-министра Михаила Мишустина.

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал правительству пять дней, чтобы оказать дополнительную финансовую помощь Дагестану в борьбе с коронавирусом.

Эпидемиологическая ситуация в регионе

Президент также поручил Роспотребнадзору обеспечить проведение постоянного мониторинга эпидемиологической ситуации в регионе.

"Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обеспечить проведение на постоянной основе мониторинга эпидемиологической ситуации на территории Республики Дагестан, а также разработку рекомендаций по противодействию дальнейшему распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на этой территории", - говорится в документе. Доклад необходимо предоставить до 25 мая.

План мероприятий

Кроме того, глава государства поручил Минздраву совместно с правительством Дагестана разработать и утвердить до 25 мая план мероприятий по улучшению эпидемиологической ситуации по коронавирусу в республике.

"Министерству здравоохранения Российской Федерации обеспечить разработку при участии правительства Республики Дагестан и утверждение плана мероприятий по преодолению сложившейся эпидемиологической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Дагестан, а также контроль за выполнением этого плана", - говорится в тексте поручения.

В частности, медорганизации Дагестана должны быть обеспечены достаточным числом медработников, необходимым оборудованием, санитарным транспортом, лекарствами, средствами индивидуальной защиты, а также другими средствами, необходимыми для профилактики и лечения COVID-19. Также на территории республики должно контролироваться соблюдение ограничительных мер и создаваться условия для безопасной работы медицинских и иных организаций.