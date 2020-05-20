Путин поручил кабмину обеспечить финансовую поддержку Дагестану для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал правительству пять дней, чтобы оказать дополнительную финансовую помощь Дагестану в борьбе с коронавирусом.
"Правительству РФ обеспечить оказание Республике Дагестан дополнительной финансовой поддержки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета для реализации мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в среду на сайте Кремля. Путин ждет доклад до 25 мая и назначил ответственным премьер-министра Михаила Мишустина.
Эпидемиологическая ситуация в регионе
Президент также поручил Роспотребнадзору обеспечить проведение постоянного мониторинга эпидемиологической ситуации в регионе.
"Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обеспечить проведение на постоянной основе мониторинга эпидемиологической ситуации на территории Республики Дагестан, а также разработку рекомендаций по противодействию дальнейшему распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на этой территории", - говорится в документе. Доклад необходимо предоставить до 25 мая.
План мероприятий
Кроме того, глава государства поручил Минздраву совместно с правительством Дагестана разработать и утвердить до 25 мая план мероприятий по улучшению эпидемиологической ситуации по коронавирусу в республике.
"Министерству здравоохранения Российской Федерации обеспечить разработку при участии правительства Республики Дагестан и утверждение плана мероприятий по преодолению сложившейся эпидемиологической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Дагестан, а также контроль за выполнением этого плана", - говорится в тексте поручения.
В частности, медорганизации Дагестана должны быть обеспечены достаточным числом медработников, необходимым оборудованием, санитарным транспортом, лекарствами, средствами индивидуальной защиты, а также другими средствами, необходимыми для профилактики и лечения COVID-19. Также на территории республики должно контролироваться соблюдение ограничительных мер и создаваться условия для безопасной работы медицинских и иных организаций.
"Реализация на территории Республики Дагестан профилактических мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), развертывание на территории Республики Дагестан дополнительных лабораторных подразделений медицинских организаций и обеспечение их необходимым оборудованием, расходными материалами и тест-системами для диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Доклад - до 25 мая 2020 года, далее - ежемесячно", - говорится в документе.
Строительство медцентра
Президент поручил до 30 июня доложить ему о строительстве в Дагестане быстровозводимого инфекционного медцентра по проекту Минобороны.
"Министерству обороны РФ при участии правительства Республики Дагестан обеспечить строительство на территории Республики Дагестан медицинского центра инфекционного профиля на 200 коек с использованием типовых проектов быстровозводимых сооружений. Доклад - до 30 июня 2020 года", - говорится в поручении.
Кроме того, Путин поручил до 31 мая доложить ему о проведенных МЧС масштабных мероприятиях по санитарной обработке в Дагестане, при которой особое внимание должно быть уделено социальным учреждениям, организациям здравоохранения и образования, а также часто посещаемым местам.
Обстановка в республике
18 мая президент провел совещание с руководством и представителями общественности Дагестана. Тогда он констатировал, что несмотря на относительную стабилизацию, опасность коронавирусной инфекции сохраняется по всей стране, а в Дагестане ситуация складывается сейчас непросто. По его данным, в Дагестане фиксируются все новые случаи выявления болезни, ее тяжелых осложнений, а в последние дни система здравоохранения региона работает с серьезной нагрузкой. Глава государства обещал, что вся необходимая помощь республике будет оказана федеральным центром.
По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Дагестане по состоянию на 20 мая зарегистрированы 3 643 подтвержденных случая заражения коронавирусом (плюс 90 человек за сутки), 2266 человек выздоровели. Всего в регионе умерли 36 человек с COVID-19. Обследованы более 38 тыс. человек, около 4,5 тыс. человек находятся на изоляции. С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.