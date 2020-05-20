Пермский край планирует в 2020 году увеличить посевные площади зерна на 8%

ПЕРМЬ, 20 мая. /ТАСС/. Власти Пермского края планируют в 2020 году увеличить площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур до 231 тыс. га. Это позволит обеспечить сбалансированное кормление животных летом, а также заготовить корма на зиму, сообщила в среду на заседании правительства министр сельского хозяйства и продовольствия региона Оксана Бреднева.

Пермский край относится к зоне рискованного земледелия на протяжении последних шести лет, в регионе пять раз ситуация признавалась чрезвычайной по причине засухи или переувлажнения почв. Если два года назад культурам хватило тепла и влаги, то в прошлом году наблюдалось излишнее выпадение осадков и дефицит положительных температур.

"Озимых прошлой осенью посеяно в два раза меньше чем нужно, поэтому в наших планах увеличить яровой сев зерновых и зернобобовых культур до 231 тыс. га, это на 8% больше прошлогоднего [показателя]. Площадь посадки картофеля составит 4,9 тыс. га, 1,7 га будет занято овощами, рапс будет посеян на площади более 3 тыс. га, многолетние травы и однолетние кормовые культуры - более 465 тыс. га. Это позволит нам обеспечить как сбалансированное кормление животных в летний период, так и заготовить корма на зиму. Планируемая посевная площадь под всеми видами сельскохозяйственных культур будет выше, чем в прошлом году", - сказала она.

По данным Пермьстата, в 2019 году урожай зерна в Пермском крае снизился на 16,1% по сравнению с предыдущим годом из-за затяжных дождей. Врио главы региона Дмитрий Махонин сообщил, что этим летом синоптики обещают наиболее благоприятные погодные условия, поэтому власти ожидают прирост посевных. "Ожидаем прирост посевных по овощам, по картофелю. Стоит задача увеличить сбор зерновых, доведя их до рекордных 410 тыс. тонн. Очень важно, что в регионе приступают к реализации инвестиционные проекты по переработке зерновых, это значит, что у нас есть дальнейшие перспективы по вводу в севооборот наших пашен. Могу сказать, что на территории края порядка 1 млн га земли не засеивается, это наши перспективы в дальнейшем", - отметил Махонин.

По словам Бредневой, на сегодняшний день полевые работы проходят в 34 муниципалитетах края, занимающихся растениеводством. "Яровой сев состоялся на 72%. Первые 45 компаний закончили посевную", - добавила министр. Полностью посевную должны завершить 10 июля.