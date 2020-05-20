Глава Татарстана попросил Путина расширить программы льготных кредитов на выплату зарплат

КАЗАНЬ, 20 мая. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой расширить программу льготного кредитования на выплату зарплат для предприятий реального сектора, чей доход снизился более чем на 30% из-за пандемии коронавируса. Об этом он сказал на двусторонней рабочей встрече в режиме видеоконференции с главой государства.

"На данном этапе для оживления экономики и стимулирования внутреннего спроса предлагаю расширить меры поддержки на все предприятия реального сектора, по которым наблюдается снижение доходов более чем на 30%. Просим рассмотреть возможность на льготные программы для этих предприятий по выплате заработной плате под 0% и под 2% с последующим списанием долга", - сказал Минниханов.

Кроме того, глава региона попросил рассмотреть возможность увеличения лимита поручительства по линии ВЭБ.РФ для обеспечения участия в программах льготного кредитования и региональных банков. "Лимит, который был, он на федеральные банки ушел, поэтому региональные банки пока не имеют возможности работать", - добавил Минниханов.

Президент республики попросил главу государства поручить банкам определить четкие регламентные сроки. По его словам, пока не всем предприятиям, входящим в перечень системообразующих, банки предоставляют оборотные ресурсы. Также Минниханов попросил приравнять Татарстан к Московской области и Санкт-Петербургу по размеру ипотечных кредитов для предоставления кредитных каникул от 2 до 3 млн рублей.