"Россети" планируют в августе ввести в эксплуатацию первую цифровую подстанцию в ЦФО

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Группа "Россети" намерена в августе 2020 г. ввести в эксплуатацию первую полностью цифровую подстанцию в Центральном федеральном округе. Объект "Спутник" стоимостью более 800 млн руб. будет построен в Коминтерновском районе Воронежа. Об этом сообщили в "Россетях".

Установленная мощность центра питания - 80 МВА. Основное оборудование и материалы, применяемые при строительстве подстанции, изготовлены отечественными производителями.

"Благодаря использованию передовых цифровых технологий обеспечена 100% наблюдаемость энергообъекта и его дистанционное управление в режиме онлайн. Наблюдаемость технологических процессов и возможности дистанционной диагностики и мониторинга технического состояния позволят снизить операционные затраты на обслуживание подстанции и обеспечат высокую надежность всех систем. Все данные о параметрах работы подстанции будут поступать в центр управления сетями филиала "Воронежэнерго", - говорится в сообщении.

В настоящее время на подстанции ведутся пуско-наладочные работы на основном и вспомогательном оборудовании.

О программе цифровизации "Россетей"

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется в том числе на дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.