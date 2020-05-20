Египет вычтет процент из зарплат и пенсий на ликвидацию экономических последствий пандемии

КАИР, 20 мая. /ТАСС/. Египет намерен частично компенсировать негативные последствия пандемии для экономики страны за счет зарплат и пенсий населения. Как объявило в среду правительство страны, с зарплат госслужащих будут в течение года вычитать 1%, с пенсий - 0,5%, передает издание Al Youm As Sabi .

"Утверждено постановление, согласно которому для противостояния связанным с распространением нового коронавируса экономическим последствиям с 1 июля в течение года с чистого дохода госслужащих будет отчисляться 1%, с пенсий - 0,5, - говорится в сообщении. - От уплаты будут освобождены граждане, чей доход не превышает 2 000 ег.ф. ($125)".

Из-за пандемии нового коронавируса Египет столкнулся с огромными проблемами в экономике, в числе которых резкое падение доходов от туризма, сокращение прямых иностранных инвестиций и другие негативные факторы, которые привели к падению темпов роста экономики. Поэтому правительство стремится облегчить бремя этих последствий путем увеличения финансовых ассигнований, нацеленных на поддержку пострадавших слоев населения, а также комплексного развития системы медицинского страхования.

Как рассказал в интервью ТАСС профессор экономики университета Айн-Шамс Юмин аль-Хамаки, до кризиса с коронавирусом проводимые в стране экономические реформы привели к хорошим показателям. "Золотовалютные резервы достигли $45 млрд, однако в последние два месяца на ликвидацию последствий было направлено $8,5 млрд, что отчасти способствовало нивелированию негативных последствий пандемии, - указал он. - И сейчас в связи с усугублением экономических проблем, ставших во многом следствием принятия жестких превентивных мер со стороны правительства, важно установить приоритеты и не допустить роста бедности и безработицы". По его словам, в нынешних условиях важно извлекать выгоду из таких отраслей, как логистика, пищевая промышленность, коммуникационные и информационные технологии, спрос на которые во время нынешнего кризиса резко вырос.

Профессор университета напомнил, что Египет вынужден был обратиться в МВФ за дополнительным кредитом, чтобы снизить объемы давления на экономику страны. По его словам, правительство сейчас изучает различные сценарии экономического восстановления страны.