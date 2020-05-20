Совфед направил Белоусову предложение о введении "цифрового налога"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Рабочая группа Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях пандемии направила первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову предложение о введении налога для потребителей цифровой продукции. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

"Рассмотреть вопрос о введении цифрового налога (digital tax), предусматривающего налогообложение в стране нахождения потребителей цифровой продукции. Проработать совместно с заинтересованными органами государственной власти возможность внесения соответствующих изменений в нормативные и нормативные правовые акты", - говорится в документе. Подробного описания нового налога в документе нет.

Сенаторы предлагают еще несколько нововведений в налоговой сфере. В частности, рабочая группа направила предложение о распространении действия налога на профессиональный доход на иностранных граждан. Для этого, по мнению сенаторов, нужно разработать законопроект, предусматривающий изменения в закон "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "налог на профессиональный доход".

Кроме того, рабочая группа Совфеда просит Белоусова оказать поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства путем продления действия системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для отдельных видов деятельности или обеспечить комфортный переход налогоплательщиков на иные системы налогообложения (упрощенная система налогообложения, патент) с учетом расширения сфер их применения.