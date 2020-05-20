Кабмин обсуждает госсубсидии по кредитам на опережающее строительство инфраструктуры

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Правительство обсуждает возможность субсидирования процентных ставок по кредитам на опережающее строительство инфраструктуры, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих на заседании рабочей группы "Единой России" по подготовке предложений в национальный план по восстановлению экономики и нормализации деловой жизни.

"Антикризисная мера, которую мы сейчас активно продвигаем, - она также продвигается Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным [вице-премьер РФ], и мы ее обсудили с Минфином, они тоже ее поддерживают - состоит в том, чтобы дать возможность строителям опережающими темпами выполнять работы с оплатой за счет кредитных средств. Это означает, что в этот период времени выполненные работы опережающими темпами за счет кредитных средств могут быть профинансированы, а те деньги, которые государство заплатит по своему плану в 2021 или 2022 [годы], - они, по сути, будут выплачены по своему плану, а разницу, кредитную ставку, государство компенсирует", - отметил министр.

При этом Дитрих подчеркнул, что госсубсидии по кредитам позволят "не снижая темпов работ, а даже опережая их, вводить объекты стройки".

На данный момент строительство инфраструктурных объектов в большинстве своем выполняется по графику, несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса. "Будем работать на то, чтобы стройка стала локомотивом нашей экономики", - подчеркнул министр.