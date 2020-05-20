Около 6 млрд рублей направили в Волгоградской области на поддержку малого бизнеса

ВОЛГОГРАД, 20 мая. /ТАСС/. Общая сумма оказанной региональной и федеральной поддержки из-за пандемии субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в Волгоградской области составила порядка 6 млрд рублей, сообщили в среду журналистам в пресс-службе администрации региона.

"В условиях распространения COVID-19 представителям бизнеса доступна комплексная финансовая, имущественная, налоговая помощь - на сегодняшний день общая сумма оказанной региональной и федеральной поддержки составила порядка 6 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным кредитных организаций, ведущих деятельность на территории региона, в рамках антикризисных мер одобрено 192 заявки на предоставление беспроцентного кредита на выплату зарплат на общую сумму 291,6 млн рублей. По программе льготной реструктуризации кредитов одобрено 447 обращений на общую сумму 684,7 млн рублей. 15 компаний получили льготные кредиты объемом 1,5 млрд рублей.

Одной из самых популярных мер поддержки стали кредитные каникулы: одобрено 546 заявок от представителей МСП на сумму 3,4 млрд рублей. Еще более 2,5 тыс. предпринимателей на данный момент подали заявки на получение федеральной субсидии для покрытия расходов по заработной плате и других неотложных затрат. 70 представителей малого и среднего бизнеса получили займы под 1% годовых по программе "Оздоровление" регионального фонда микрофинансирования предпринимательства на общую сумму более 20 млн рублей. 28,4 млн рублей - размер поддержки, предоставленной бизнесу гарантийным фондом региона в рамках антикризисных программ.

"Еще около 200 предпринимателей региона освобождены от платы за использование объектов недвижимости, а также земельных участков государственной и муниципальной собственности на общую сумму порядка 26,6 млн рублей. Более 30 тыс. малых и средних компаний и индивидуальных предпринимателей могут получить дополнительные налоговые преференции, часть из них уже воспользовалась возможностью снизить ставку налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения и снижением ставки по единому налогу на вмененный доход и понижение корректирующего коэффициента", - отметили в пресс-службе администрации региона.

В Волгоградской области действует первый пакет региональных мер поддержки - он был представлен в апреле на встрече губернатора Андрея Бочарова с бизнес-сообществом. В настоящее время рассматриваются новые предложения, призванные поддержать бизнес в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Ситуация в регионе

По данным оперативного штаба, на 20 мая в Волгоградской области зарегистрирован 1 831 случай заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 590, умерли 13 человек. За последние сутки выявлено 84 новых случая инфицирования.

С 20 мая в регионе стало обязательным ношение масок и перчаток в общественных местах и в транспорте. С этого же дня в области снят ряд ограничительных мер - открылись стоматологические клиники, косметические салоны, некоторые магазины непродовольственных товаров. С 21 апреля в регионе возобновили работу парикмахерские и салоны красоты, с 14 мая разрешены прогулки и индивидуальные занятия спортом на свежем воздухе, а с 18 мая в Волгограде возобновили работу маршрутные такси, связывающие между собой отдаленные районы города.