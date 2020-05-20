Оператор "Северного потока - 2" может оспорить решение суда ЕС по иску о Газовой директивы

ТАСС, 20 мая. Компания - оператор "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG проанализирует решение Европейского суда, отклонившего иск компании против действия норм Газовой директивы в отношении газопровода. В течение двух месяцев оператор может подать апелляцию на решение суда, сообщили ТАСС в пресс-службе Nord Stream 2 AG.

"Мы приняли к сведению постановление суда Европейского союза общей юрисдикции. Важно отметить, что решение касается только процессуальных вопросов о допустимости рассмотрения иска в суде. Суд не отклонил наш иск по существу, в частности, довод о том, что поправки к Газовой директиве являются незаконной дискриминацией проекта "Северный поток - 2". Поэтому мы настаиваем на наших требованиях", - отметили в компании.

"Сейчас мы анализируем решение. Nord Stream 2 может подать апелляцию в течение двух месяцев", - добавили в компании.