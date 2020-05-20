Аграрии Крыма до 2024 года получат более 13 млрд рублей господдержки

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Сельхозпредприятия Республики Крым до 2024 года получат более 13,4 млрд рублей государственной поддержки на высадку садов, закупку сельхозтехники и другие мероприятия, сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов по итогам совещания у президента РФ Владимира Путина о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

"Объем государственной поддержки агропромышленного комплекса (АПК) за 2020-2024 годы составит более 13,4 млрд рублей. Сегодня в отрасли действует 35 мер господдержки. Правительство республики принимает все необходимые меры для обеспечения стабильной работы агропромышленного комплекса", - написал Аксенов.

По его словам, в 2020 году объем господдержки АПК Крыма составит 2,8 млрд рублей. В частности, с начала года сельхозпроизводители республики приобрели 60 единиц сельхозтехники по льготным программам АО "Росагролизинг" на 154 млн рублей, а всего до конца года планируется приобрести более 400 единиц техники.

Крымские садоводы с начала года заложили 745 га многолетних насаждений. Осенью будет заложено более 1,5 тыс. га. На эти цели садоводы получили уже все 493,6 млн рублей, выделенных на этот год. Всего в Крыму около 9,9 тыс. га плодоносящих садов.

Ранее сообщалось, что в 2019 году объем производства в сельском хозяйстве республики составил 56,2 млрд рублей, что на 18,7% выше показателя 2018 года. Это произошло за счет увеличения посевных площадей, роста производства зерна, овощей, масличных культур. В прошлом году в Крыму было посажено почти 1,9 тыс. га многолетних насаждений, в том числе 1,1 тыс. га садов и 703 га виноградников.

В 2020 году планируется строительство крупного хранилища фруктов на 20 тыс. тонн, завершение строительства тепличного комбината с объемом инвестиций в 1,6 млрд рублей и мощностью в 9 тыс. тонн овощей в год, строительство овощехранилища на 5,6 тыс. тонн. Виноградари Крыма собрали рекордный за последние пять лет урожай винограда - свыше 100 тыс. тонн, что на 20% больше, чем в 2018 году. Это произошло благодаря господдержке крымских виноградарских предприятий, объем которой вырос в восемь раз с 2014 по 2019 годы. Аграрии региона собрали в прошлом году около 1,7 млн тонн зерна - на 800 тыс. тонн больше, чем в 2018 году.