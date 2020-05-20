СФ предлагает Белоусову продлить налоговые каникулы для нескольких категорий ИП

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Рабочая группа Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях пандемии направила первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову предложение о продлении до 2024 года срока действия налоговых каникул для ряда категорий индивидуальных предпринимателей. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

"Продлить срок действия налоговых каникул для индивидуальных предпринимателей, перешедших на патентную систему налогообложения, а также для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, до 2024 года. Разработать проект федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, а также проработать вопрос о внесении изменения в постановление правительства РФ "О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики", - говорится в документе, подготовленном для правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики под руководством Белоусова. Срок действия налоговых каникул заканчивается в конце этого года.

Также сенаторы предлагают освободить от уплаты налогов и сборов за второй квартал 2020 года не только субъекты малого и среднего предпринимательства, но и другие субъекты предпринимательской деятельности пострадавших от пандемии отраслей. Кроме того, Совфед направил предложение предоставить индивидуальным предпринимателям, применяющим патентную систему налогообложения, право на вычет из суммы налога страховых взносов в 2020 году. Совфед также просит Белоусова предоставить льготы по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для социально ориентированных некоммерческих организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения.

"Предоставить налогоплательщикам право в 2020 году включать в состав внереализационных расходов при определении ими налоговой базы по налогу на прибыль организаций расходы в виде стоимости продовольственных товаров (за исключением алкогольной и табачной продукции), передаваемых на безвозмездной основе благотворительным и социально ориентированным некоммерческим организациям", - говорится в документе.