Эксперты: покрытие рекордного за 20 лет дефицита бюджета РФ потребует наращивания госдолга

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Дефицит бюджета РФ в 2020 году, который, по прогнозам правительства, достигнет 8,5% ВВП, станет рекордным с начала 2000-х годов. Покрыть такой дефицит только за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) вряд ли возможно - необходимо наращивать госдолг, говорится в аналитическом комментарии агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).

Общенациональный план восстановления российской экономики, который Минэкономразвития планирует представить в правительство в конце мая, предусматривает дефицит консолидированного бюджета РФ (с учетом региональных бюджетов и государственных внебюджетных фондов) в 2020 году на уровне 8,5% ВВП.

По оценкам НКР, такой дефицит станет рекордным с начала 2000-х годов и достигнет приблизительно 9 трлн рублей. Для компенсации выпавших доходов бюджетов всех уровней и реализации антикризисных мер "необходимы беспрецедентные меры", подчеркивают аналитики.

"Очевидно, что финансирование консолидированного дефицита бюджета такого масштаба исключительно за счет ФНБ вряд ли возможно как законодательно, так и технически: средства ФНБ были бы полностью исчерпаны еще до конца года, - указывают аналитики НКР. - В этой ситуации единственным доступным источником финансирования антикризисной программы является наращивание государственного долга как на федеральном, так и на региональном уровнях. Предполагается, что Банк России будет стимулировать приобретение банками ОФЗ за счет предоставления им ликвидности посредством длинного репо с использованием ранее приобретенных ОФЗ".

Ранее ЦБ сообщил о временном введении долгосрочных операций репо на один месяц и один год. Предполагается, что банки будут скупать ОФЗ и закладывать их ЦБ в рамках годового репо (сделка по продаже ценной бумаги с обязательством ее выкупа через определенное время). Таким образом, банки смогут получить необходимый объем ликвидности, а правительство - наращивать госдолг для финансирования дефицита бюджета.

При этом, по мнению аналитиков НКР, регионам вряд ли удастся резко нарастить объем выпущенных облигаций или значительно увеличить заимствования в банках. Одним из источников оперативного финансирования дефицита региональных бюджетов могут стать бюджетные кредиты Минфина, считают эксперты.