Самарский губернатор предложил создать госпрограмму по развитию агломераций страны

САМАРА, 20 мая. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил создать цифровые регионы-двойники в крупнейших агломерациях страны, в том числе Самарско-Тольяттинской, для более эффективного использования имеющихся там ресурсов и работы с инвесторами. Инициативу он озвучил в среду во время онлайн-заседания федеральной рабочей группы "Единой России" по подготовке предложений в общенациональный план по восстановлению экономики.

"Предлагается разработать государственную программу по развитию 15 крупнейших агломераций. В целях инвестиционного развития таких территорий в пилотном режиме предлагается внедрить так называемые цифровые двойники-регионы", - сказал губернатор.

Он рассказал, что проекты будут представлять собой комплексные базы данных, обновляемых в режиме реального времени, включающие информацию обо всех земельных участках с указанием ограничений и возможностей их использования, систем ресурсного обеспечения, включая инженерную инфраструктуру, объектов жилищно-коммунального хозяйства, транспортного и логистического комплекса, оцифрованные карты.

Азаров отметил, что такой ресурс должен быть доступен для инвесторов и регуляторов, он позволит ускорить реализацию инвестпроектов в агломерациях. "Это позволит наиболее эффективно использовать имеющиеся государственные ресурсы для поддержки инвестиций крупного и среднего бизнеса, повысить управляемость территорий с переводом в цифровой формат большинства государственных сервисов", - сказал губернатор.

Самарско-Тольяттинская агломерация с населением в 2,7 млн человек является крупнейшей в России. В регионе реализуется проект по строительству моста через Волгу в составе транспортного коридора "Европа - Западный Китай". В области находится особая экономическая зона "Тольятти" и технопарк "Жигулевская долина".