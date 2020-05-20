На Кубани пересмотрят объемы экспорта пшеницы из-за заморозков и засухи

КРАСНОДАР, 20 мая. /ТАСС/. Власти на Кубани намерены пересмотреть объемы экспорта пшеницы, отдав приоритет в пользу внутреннего потребления в стране из-за возможного снижения урожая по причине заморозков и засухи в регионе. Об этом заявил ТАСС в среду по итогам совещания с участием президента РФ Владимира Путина о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в среду заявил, что Минсельхоз РФ ожидает урожай зерна в 2020 г. на уровне 120 млн тонн. По его словам, в связи с непростыми погодными условиями в зимне-весенний период в ряде субъектов ухудшилось состояние озимых культур, в 2020 году допускают снижение урожайности до 30% в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области.

"По пшенице прогнозируем снижение урожая, поэтому готовы пересмотреть экспортную политику в сторону внутреннего потребителя. Кубань, как и прежде, останется гарантом продовольственной безопасности страны. Что касается поддержки аграриев. Мы не первый раз сталкиваемся с погодными факторами, механизмы помощи в таких ситуациях есть, они проработаны, и мы рассчитываем на поддержку в этом вопросе", - заявил глава региона.

Он уточнил, что также из-за погодных условий в текущем году пришлось полностью пересеять все пострадавшие 22 тыс. га сахарной свеклы.

Ранее в некоторых районах региона из-за гибели и повреждения урожая в связи с заморозками ввели режим чрезвычайной ситуации. От воздействия заморозков в Краснодарском крае, по предварительным данным, ожидается снижение урожая к уровню прошлого года косточковых культур - на 80%, семечковых культур - на 60%.

В среду в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона сообщали, что заморозки после аномально теплой зимы и засуха в весенний период стали причиной гибели в Краснодарском крае озимых культур на площади 52 тыс. га. и повреждения на площади более 800 тыс. га. Аграриям, которые застраховали посевы, компенсируют до 50% ущерба, так как в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. На агрострахование с господдержкой в Краснодарском крае в 2020 году было выделено 334 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.