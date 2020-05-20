В Госдуме призвали решить вопрос с отменой НДС с авансов

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков считает, что в сложившихся условиях необходимо решить вопрос с отменой уплаты налога на добавочную стоимость с авансов. Данную тему он поднял в среду в ходе заседания рабочей группы "Единой России" по подготовке предложений в национальный план по восстановлению экономики и нормализации деловой жизни.

"Что касается НДС - мы давно уже рассматриваем вопрос об отмене НДС с авансов. Мне кажется, что сейчас очень подходящее время для того, чтобы все-таки решить эту проблему, особенно в тех отраслях, где входящий НДС практически отсутствует, а предприятия вынуждены платить 20% налога на добавленную стоимость", - сказал Жуков.

По его мнению, "правительство должно всерьез подумать над тем, чтобы все-таки пойти на это".

Кроме того, продолжил парламентарий, "регионы должны пойти на радикальное снижение налога на имущество, на землю", хотя для этого потребуется поддержка из федерального бюджета. Но без действий в этом направлении пострадают как арендаторы, так и арендодатели.

Секретарь генсовета "Единой России", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак со своей стороны указал на то, что "в регионах бюджетная обеспеченность разная" и в ряде субъектов РФ произошло выпадение до 40% доходов из местных бюджетов. "Без поддержки центра многие регионы может и хотели бы принять такие решения, но бюджет не позволяет", - констатировал он.

"Те предложения, которые вы озвучили, вполне могут быть окрашены в партийный цвет. Давайте их будем отрабатывать с правительством и будем стараться, чтобы максимальное количество из них в этот пакет [мер поддержки] попало", - резюмировал Турчак.