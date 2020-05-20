Минкомсвязь запустила на портале Госуслуг сервис оформления выплат на детей от 3 до 7 лет

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ на Едином портале госуслуг запустила новый сервис, через который жители РФ смогут оформить ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"На Едином портале госуслуг запущен сервис для оформления заявления на получение дополнительных ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. За первые часы работы услуги подано уже более 70 тысяч заявлений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прием заявлений с использованием интерактивной формы государственной услуги на портале реализован для 65 субъектов РФ. Остальные регионы будут подключены к интерактивной форме по мере готовности со стороны субъектов РФ.

Дополнительные выплаты назначены семьям, у которых среднедушевой доход семьи меньше регионального прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ на II квартал года. Если в такой семье воспитывается несколько детей в возрасте от трех до семи лет, то пособие будет назначено на каждого ребенка. Поддержка семей предусмотрена указом президента РФ от 20.03.2020 № 199 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

"Президент РФ Владимир Путин, выступая 25 марта 2020 года с обращением к россиянам, призвал правительство РФ форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи начали получать эти выплаты не в июле, как планировалось, а на месяц раньше, уже в июне. В соответствии с этим выплата пособий начнется уже с 1 июня 2020 года", - добавили в министерстве.