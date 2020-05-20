Строительство газопровода в Питкярантском районе Карелии завершат раньше срока

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 мая. /ТАСС/. Работы по строительству газопровода в поселках Ряймяля и Салми Питкярансткого района Карелии завершатся до конца августа, а не в ноябре 2020 года, как позволяли сроки заключенного контракта. Монтаж конструкций ведется в рамках подготовки к столетию республики под контролем Госкомиссии по подготовке к юбилею региона, возглавляемой секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, сообщили в среду в пресс-службе правительства Карелии.

"Строительство объекта ведет карельская компания "Телекомстрой". На сегодняшний день проложено 36,5 км труб при общей протяженности сети 39,8 км. Сейчас подводятся отводы до фасадов жилых домов, что значительно удешевляет переход на природный газ собственникам. В июне, как позволит погода, приступят к благоустройству, проведут асфальтирование, подсыпку грунта. В соответствии с государственным контрактом срок завершения работ - ноябрь 2020 года, однако подрядная организация планирует сдать объект до конца августа", - говорится в сообщении.

Таким образом, все сети внутри поселков уже будут готовы к моменту запуска газораспределительной станции "Питкяранта" и газопровода-отвода, по которому топливо придет в населенные пункты. Осенью газифицируют также и деревню Тукса Олонецкого района. В рамках федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года к ней проложено 13,8 км из 29,7 км газопровода.

"В проекте у нас запланировано практически к каждому дому подвод газопровода. Люди газа ждут, у нас уже есть определенное количество абонентов, которые планируют подключиться к газопроводу", - приводит пресс-служба слова главы Туксинского сельского поселения Инны Корниловой.

Государственная комиссия по подготовке к празднованию в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия была создана указом президента РФ Владимира Путина в 2013 году. Работа этой структуры нацелена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития Карелии, повышение уровня и качества жизни населения региона, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата и развития государственно-частного партнерства.