Эксперт: переезд Tesla из Калифорнии обойдется Илону Маску в $1 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. /ТАСС/. Перенос головного офиса и завода Tesla из Калифорнии в другой американский штат обойдется этой американской компании минимум в $1 млрд. Такую оценку привел в среду телеканалу CNBC руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Wedbush Securities Дэн Айвз.

Он обратил внимание на то, что общая численность персонала Tesla, согласно последнему уведомлению Комиссии по ценным бумагам и биржам США, составляет 48 тыс. человек. При этом компания Илона Маска не уточнила, сколько человек работает на ее головном заводе во Фримонте (штат Калифорния). По оценкам Айвза, строительство нового предприятия в другом американском штате и переезд тысяч рабочих обойдется в "не менее $1 млрд" и потребует "от одного года до полутора лет".

Аналитик уточнил, что завод во Фримонте является единственным автомобилестроительным предприятием Tesla на территории США. Там собирают практически все электрокары, предназначенные для американского рынка.

Маск 9 мая написал в Twitter, что может перенести головной офис или производственные мощности Tesla из Калифорнии в другие штаты, к примеру в Техас или Неваду. Предприниматель неоднократно заявлял, что санитарные меры, введенные в Калифорнии из-за распространения нового коронавируса, являются слишком жесткими, оказывают крайне негативное влияние на бизнес и не позволяют в полной мере возобновить работу Tesla.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом во вторник в эфире CNBC заявил, что не видит поводов для беспокойства из-за заявлений Маска. Губернатор Техаса Грег Эбботт ранее заявил, что обсудил с предпринимателем возможность переноса в этот штат головного офиса Tesla из Калифорнии. Эбботт не уточнил, были ли достигнуты конкретные договоренности. Власти Техаса уже приступили к снятию санитарных ограничений на территории штата.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Сначала фирма специализировалась на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем, а также коммерческими космическими запусками.