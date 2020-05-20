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В Госдуму внесли законопроект о возможности ввоза в РФ дефицитных подсанкционных товаров

Согласно документу, кабмин сможет принимать решение о ввозе в страну товаров, которые в силу особых условий попали в категорию дефицитных
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк внесли в Госдуму законопроект, дающий право правительству РФ разрешать ввоз в Россию дефицитных подсанкционных товаров. Текст документа размещен в среду в электронной базе данных нижней палаты.

Согласно законопроекту, кабмин сможет принимать решение о ввозе в РФ не только в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в РФ, но и товаров, "производимых в РФ, но которые в силу особых условий, например режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, попали в категорию дефицитных".

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Косачев, Константин ИосифовичРоссияКисляк, Сергей Иванович
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