В Госдуму внесли законопроект о возможности ввоза в РФ дефицитных подсанкционных товаров

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк внесли в Госдуму законопроект, дающий право правительству РФ разрешать ввоз в Россию дефицитных подсанкционных товаров. Текст документа размещен в среду в электронной базе данных нижней палаты.

Согласно законопроекту, кабмин сможет принимать решение о ввозе в РФ не только в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в РФ, но и товаров, "производимых в РФ, но которые в силу особых условий, например режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, попали в категорию дефицитных".